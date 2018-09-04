В "Нафтогазе" назвали сумму штрафа "Газпрома" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража

4 сентября 2018, 12:34

"Газпром", кроме долга в 2,5 млрд долл, будет должен дополнительно покрыть расходы судебных исполнителей, заявил Юрий Витренко.

Эмблема Нафтогаз и Газпром
В "Нафтогазе" рассказали о долгах "Газпрома" / 112.ua

По словам коммерческого директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, сумма штрафных санкций за невыполнение российским "Газпромом" решения Стокгольмского арбитража достигла 100 млн долларов.

"Уже примерно 100 млн долларов набежало штрафных санкций, или же процентов", - подчеркнул он в интервью "5 каналу".

Витренко также отметил, что "Газпром", кроме долга в 2,5 млрд долл, будет должен дополнительно покрыть расходы судебных исполнителей и речь будет идти о сотнях миллионов долларов.

Напомним, в июле Украина взыскала с "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках решения Стокгольмского арбитража.

Агентство Reuters сообщало, что из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег. В 2018 году российская компания должна погасить $15,2 миллиарда внешнего долга.

Также сообщалось, что из-за спора с "Нафтогазом" российский "Газпром" заморозил внешние займы. Западные банки с опаской отреагировали на решение Стокгольмского арбитража.

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Газпром Нафтогаз штраф Юрий Витренко Стокгольмский арбитраж
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