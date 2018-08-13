В "Нафтогазе" "прикинули" сроки решения Стокгольмского арбитража по транзиту газа

НАК "Нафтогаз" / УНИАН

Решение Стокгольмского арбитража по иску компании "Нафтогаза" к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит газа следует ожидать после 2019 года, т.е. после завершения транзитного контракта.

Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрия Витренко, передает ТАСС.

По его словам, арбитраж будет длиться более полутора лет.

"К тому времени уже точно будет понятно, есть ли транзит или нет после 2019 года, будет точно понятно, необходимо ли ускорить амортизацию украинской ГТС, необходимо ли начислять экономическое обесценивание ГТС", - заявил Витренко.

Он выразил уверенность, что в случае выигрыша украинской стороны, "Газпром" выплатит "Нафтогазу" $12 млрд компенсации за "обесценивание украинской ГТС".

Ранее сообщалось, что оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство заявку на альтернативный маршрут для газопровода.

Предполагается, что труба будет проложена не через территориальные воды Дании (как планировалось ранее), а через исключительную экономическую зону страны.