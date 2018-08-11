Россия подала заявку на изменение маршрута "Северного потока-2"

Северный поток-2 / Reuters

Оператор "Северного потока-2" компания Nord Stream 2 AG подала в Датское энергетическое агентство заявку на альтернативный маршрут для газопровода.

Как сообщила пресс-служба компании, предполагается, что труба будет проложена не через территориальные воды Дании (как планировалось ранее), а через исключительную экономическую зону страны.

Участок газопровода длиной 175 км по плану должен будет пройдет к северо-западу от датского острова Борнхольм.

Изначально планировалось, что новая труба повторит маршрут уже действующего "Северного потока-1". Маршрут лежал через исключительные экономические зоны Швеции и Финляндии, а также в территориальных водах России, Германии и Дании. Однако Дания не дала разрешения на прокладку трубы в своих водах.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG (на 100 процентов принадлежит "Газпрому"), которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта.

Ранее сообщалось, что из-за спора "Нафтогаза" и "Газпрома" в рамках Стокгольмского арбитража российский газовый монополист лишился возможности брать кредиты за рубежом, - кредиторы опасаются возможного ареста средств.