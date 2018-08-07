Из-за спора с "Нафтогазом" кредиторы лишают "Газпром" денег - Reuters

7 августа 2018, 16:16

В 2018 году российская компания должна погасить $15,2 миллиарда внешнего долга.

Газпром
"Нафтогазу" удалось нащупать болевую точку российского концерна

Из-за спора "Нафтогаза" и "Газпрома" в рамках Стокгольмского арбитража российский газовый монополист лишилась возможности брать кредиты за рубежом.

Как сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, кредиторы опасаются возможного ареста средств.

Агентство приводит в пример арест активов корпорации в Великобритании, после которого один из банков заморозил средства до выяснения обстоятельств.

"В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но комплаенс банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать сделки даже без прямого запрета", - говорит один из источников агентства.

В ситуации, когда "Газпрому" в 2018 году нужно погасить $15,2 миллиарда внешнего долга, компании выгоднее занимать на международных рынках, потому что локальный рынок меньше, и рубли обходятся дороже.

“Судя по всему, Нафтогазу удалось нащупать болевую точку российского концерна: Газпром в высокой степени зависит от внешнего финансирования. Для Киева это - усиление переговорной позиции”, - директор группы по природным ресурсам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Напомним, в июле Украина взыскала с "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках решения Стокгольмского арбитража

"Мы уже взыскали более 100 млн грн  с Газпрома в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн грн", - заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По словам Петренко, в настоящее время ведутся переговоры с иностранными советниками о взыскании с российского концерна еще 172 млрд гривен.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию в $ 4,63 млрд по контракту на транзит газа - с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы штраф должен был составить $ 2,56 млрд.

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Газпром Нафтогаз Стокгольмский арбитраж
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