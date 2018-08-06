Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы

"Газпром" больше не берет займов в иностранных банках

Российская компания «Газпром» приостановила свою программу внешних заимствований из-за судебного спора с украинским «Нафтогазом» по поставкам газа.

Как сообщает Reuters со ссылкой на три банковских источника, решение лондонского суда о заморозке активов «Газпрома» напугало западные банки, которые традиционно работают с российской компанией, поскольку заимствованные средства также могут быть заморожены.

Отмечается, что теперь «Газпрому» предлагают займы, но под более высокие проценты. Из-за этого менеджеры компании отменили недавнюю встречу с инвесторами.

Один из банкиров рассказал агентству, что «Газпром» принял решение заморозить активы на фоне санкций США в отношении российских чиновников и олигархов, а также из-за обострения отношений с Западом после отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Один из источников также рассказал, что Газпром планировал осенью выпуск еврооблигаций в евро и японской иене, но и эти планы зашли в тупик. Этот же собеседник добавил, что один из банков, который работает с Газпромом, приостановил выделение займа российской компании, пока ситуация вокруг его финансов на Западе не станет более ясной.

В то же время решение лондонского суда не мешает «Газпрому» обслуживать непогашенные задолженности, хотя источники утверждают, что платежи через банки Британии российский газовый гигант прекратил.

Напомним, коммерческий директор государственной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о том, что украинская сторона сумела достичь ареста активов российской корпорации-монополиста "Газпром" стоимостью более 2,6 млрд долларов США.