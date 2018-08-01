В "Нафтогазе" рассказали, на сколько миллиардов удалось арестовать активы "Газпрома"

Коммерческий директор государственной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил о том, что украинская сторона сумела достичь ареста активов российской корпорации-монополиста "Газпром" стоимостью болеее 2,6 млрд долларов США

"Эти суммы (стоимости активов – "Главред") значительно превышают 2,6 млрд долларов, которые мы должны получить от "Газпрома", —цитирует чиновника "Deutche Welle".

По словам Витренко, активы российского газового монополиста были арестованы судами Нидерландов, Швейцарии и Англии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Газпрому" из-за "Нафтогаза" пришлось "засветить" все свои английские активы.