В "Нафтогазе" "прикинули", сколько времени займет новая тяжба с "Газпромом"

Reuters

Рассмотрение в Стокгольмском арбитраже иска "Нафтогаза" к "Газпрому" по пересмотру тарифа на транзит голубого топлива на сумму $12 млрд может затянуться по крайней мере на шесть лет.

"Новый арбитраж против "Газпрома", с нашими исковыми заявлениями на сумму более $12 млрд, учитывая наш опыт, завершится не ранее чем через два-три года. Мы уже знаем, что "Газпром" всячески избегает выполнения решения международного арбитража и в таких условиях принудительном взыскании занимает еще минимум год. То есть уже четыре года", - коммерческий директор Витренко в Facebook.

По его словам, если учитывать апелляции и рассмотрение иска Верховным судом Швеции, процесс займет не четыре года, а "все шесть лет".

Иск был подан НАК в июле, компания требует пересмотреть тарифы на транзит газа с марта 2018 года. Исковые требования - $11,58 млрд долларов.

Ранее Юрий Витренко заявил о намерении добиться от "Газпрома" через Стокгольмский арбитраж компенсации за разницу в цене на газ из ЕС.

"Уже примерно 100 млн долларов набежало штрафных санкций, или же процентов", - сказал он.