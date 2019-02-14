Расчет субсидий: стало известно о важном изменении по нормативам потребления газа

газ / УНИАН

Решением Кабинет министров в Украине возобновляются предыдущие социальные нормативы потребления газа, которые применялись при расчете субсидий для населения.

Таким образом восстановлено действие постановления №609 от 18 августа 2017 года, в соответствии с которым нормативы потребления газа, применяемые при расчете субсидий, действуют на уровне: 3,3 куб. м (вместо 4,4 куб. м) на человека в месяц при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения (ЦГВ); 5,4 куб м (вместо 7,1 куб. м) при наличии газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя; 10,5 куб. м (вместо 14 куб. м) при наличии газовой плиты и водонагревателя.

Ранее Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение о снижении нормы потребления газа населением без счетчиков при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения.

Напомним, премьер Владимир Гройсман заявлял о том, что украинцы не должны платить за газ – если цены завышены.