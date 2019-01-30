"Начисления – недействительны": Кабмин изменил нормы потребления газа для населения

В Украине изменили норму потребления газа на человека / УНИАН

В среду, 30 января, Кабинет Министров Украины на своем заседании принял решение о снижении нормы потребления газа населением без счетчиков при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения.

"Мы возвращаемся к норме. Была 3,3 куб. м, будет 3,29 куб. м на 0,1 куб. м меньше и таким образом, чтобы люди платили справедливый объем, а не завышенный и мы на поводу ни у кого в этом вопросе идти не будем. То есть эти нормы сегодня будут утверждены. Более того, обращаюсь ко всем украинцам - по завышенным нормам никому и ничего не платите", - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Как пояснил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, Кабинет министров принял решение об установлении нормы потребления газа на человека на уровне 3,29 куб. м, причем она начинает действовать с 9 августа 2018 года, передает УНИАН.

"Начисления, которые производили газопоставляющие компании, на сегодняшний день будут проводиться по нормам, которые были (имеется в виду норма 3,3 куб. м, которая действовала ранее, – ред.). Эти все начисления, которые произошли, они недействительны", - сказал он.

Напомним, ранее Владимир Гройсман заявлял о том, что украинцы не должны платить за газ – если цены завышены.