Гройсман велел украинцам не платить за газ – при одном условии

7 декабря 2018, 20:43

Премьер объяснил, кому надо "вжарить по первое число", чтобы не пришлось переплачивать за газ.

Владимир Гройсман
Гройсман объяснил, кому надо "вжарить по первое число", чтобы не пришлось переплачивать за газ / Reuters

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинцы не должны платить за газ – если цены завышены.

Выступая в Раде, он пообещал проверки облгазов, которые рассылают украинцам платежки с огромными долгами или просто большими суммами к оплате. Если будут выявлены случаи начисления чрезмерных сумм потребителям, то виновников премьер пообещал "наказать".

"Их нужно вжарить по первое число, – заявил Гройсман. – Они, монополисты, уже просто сели всем на шеи и свесили ноги. Платите только за фактически употребленный газ".

Ранее Гройсман пожаловался, что ему приходится работать для согрева украинцев. Он возмутился, что ему пришлось самостоятельно заниматься проблемами подачи тепла в Кривом Роге, Павлограде и Херсоне.

Как сообщалось, "Киевгаз" обнародовал ноябрьские тарифы на газ для населения. Ресурсоснабжающее мероприятие опубликовало новые тарифы на газ для жителей Киева.

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, почему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газ. Все фракции, которые выдвигают своих кандидатов в президенты или учитывают приближающиеся парламентские выборы, будут обещать, что снизят тарифы на газ. Но все это – лишь популизм, заявил он.

Напомним, эксперт предупредила о тяжелых последствиях нового подорожания газа для населения. Она пояснила, что государство должно поднимать доходы украинцев до европейского уровня, обеспечивать население счетчиками и сделать доступными программы энергоэффективности, чтобы украинцы могли платить за газ по рыночным ценам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
газ коммунальные тарифы цены на газ тарифы на газ платежки коммунальные платежки Владимир Гройсман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:10
Керченский кризис: Литва пожаловалась на угрозы Москвы из-за новых санкций
20:43
Гройсман велел украинцам не платить за газ – при одном условии Видео
20:37
"Типичная декабрьская какабяка": прогноз погоды от Диденко обещает оттепель и снег Фото Видео
20:15
В чем особенность последнего новолуния года: когда и как правильно загадать желание Видео
19:56
Трамп прокомментировал расследование "российского дела"
19:51
Эксперт спрогнозировал ответ Путина на разрыв Украиной "дружбы" с РФ
19:34
"Мы не знаем, что произошло": в России угробили прототип аэротакси за 12 миллионов рублей - видео Видео
19:29
В Сети появились откровенные фото модели-возлюбленной Хлои Морец Фото
19:09
Путин назвал Украину "ошибкой истории"
18:52
"У нее климакс": вдова Гайдая прокомментировала обвинения Варлей в сексуальных домогательствах
18:42
Блэкаут по-киевски: один из крупнейших районов Киева остался без света
18:27
"Бабушка №2": Избран преемник Меркель
18:14
Синод УПЦ МП "не благословил" участие своих верующих и духовенства в Объединительном соборе
18:10
Kazka, "Школа" и Кайли Дженнер: YouTube назвал самые популярные видео 2018 года в мире и Украине Видео
18:07
СМИ узнали, как митрополит Онуфрий ответил на приглашение на Собор Видео
17:54
Младший сын Гонтаревой стал учеником Королевского колледжа в Лондоне Видео
17:23
Суд в Гааге назвал вторжение РФ в Крым международным вооруженным конфликтом
17:14
"Наконец-то красивые фото": Анастасия Волочкова показала бэкстейдж со сьемок своего клипа
17:10
В Сеть "залили" откровенную фотосессию балерин в эротическом стиле Фото
17:05
Еврейский комитет обвинил украинские власти в отрицании Холокоста
16:51
"Выглядишь дешево": Ольга Бузова удивила провальным нарядом
16:07
Российских банкиров готовят к отключению от систем Visa и Mastercard - СМИ
15:46
Филарет назвал число архиреев УПЦ МП на Объединительном соборе по созданию единой церкви Видео
15:35
Marvel показала первый трейлер четвертой части "Мстителей: Финал" Видео
15:19
Порошенко на женском конгрессе заявил, что подписал госбюджет
15:11
Звезда "Кавказской пленницы" обвинила Гайдая в домогательствах
15:05
Эрдоган попросил Путина освободить захваченных в Керченском проливе украинских моряков Видео
14:51
Адвоката украинских военнопленных моряков арестовали
14:39
Федерация работодателей ТЭК Украины требует повысить стоимость угля
14:35
Стало известно о новых проблемах с Крымским мостом: СМИ рассказали детали Видео
14:26
Ломаченко - Педраса: где и когда смотреть бой Видео
14:15
Порошенко похвастался в Facebook врученным ему орденом
14:13
"Пили водку и трах*ли друг друга": блогер рассказала о разврате на концерте Линдеманна в Москве Видео
14:02
Ломаченко – Педраса: опубликовано видео дуэли взглядов Фото Видео
13:57
"Лицо-реклама ботокса": Ани Лорак разнесли за изменившуюся внешность Видео
13:36
Близкий к Путину олигарх решил судиться с США из-за санкций
13:34
Радикалы "Нацкорпуса" взяли в осаду администрацию Порошенко
13:17
В сети появился трейлер финального сезона саги "Игра престолов" Видео
13:13
На РосТВ извинились перед украинцами за ложь о Евромайдане Видео
12:59
Уединились в гримерке: Светлана Лобода посетила концерт Тилля Линдеманна в Москве Видео
12:54
В Ивано-Франковске запретили российские фильмы и музыку Видео
12:38
Скандальный политик отличился абсурдным заявлением о разделе Украины Германией и Россией
12:22
В Украине стремительно дорожают овощи: эксперты назвали причины Видео
12:18
LP выпустила долгожданный альбом Heart to Mouth Видео
12:02
Тука рассказал, какую ловушку Кремль готовит Украине с плененными моряками на Азове Видео
12:00
Мокрая и голая Тина Кароль выпустила откровенный клип Видео
11:55
"Ничего незаконного": в полиции рассказали об "отлове" призывников на улицах Видео
11:45
Порошенко написал для The New York Times статью с призывом "умиротворить" Путина
11:32
Девушка дня Instagram: юная звезда Playboy Сара Курр Фото
11:29
"Защищаться будем сами": волонтер объяснил, почему НАТО не поможет Украине при вторжении РФ Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять