Гройсман велел украинцам не платить за газ – при одном условии

Гройсман объяснил, кому надо "вжарить по первое число", чтобы не пришлось переплачивать за газ / Reuters

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинцы не должны платить за газ – если цены завышены.

Выступая в Раде, он пообещал проверки облгазов, которые рассылают украинцам платежки с огромными долгами или просто большими суммами к оплате. Если будут выявлены случаи начисления чрезмерных сумм потребителям, то виновников премьер пообещал "наказать".

"Их нужно вжарить по первое число, – заявил Гройсман. – Они, монополисты, уже просто сели всем на шеи и свесили ноги. Платите только за фактически употребленный газ".

Ранее Гройсман пожаловался, что ему приходится работать для согрева украинцев. Он возмутился, что ему пришлось самостоятельно заниматься проблемами подачи тепла в Кривом Роге, Павлограде и Херсоне.

Как сообщалось, "Киевгаз" обнародовал ноябрьские тарифы на газ для населения. Ресурсоснабжающее мероприятие опубликовало новые тарифы на газ для жителей Киева.

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, почему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газ. Все фракции, которые выдвигают своих кандидатов в президенты или учитывают приближающиеся парламентские выборы, будут обещать, что снизят тарифы на газ. Но все это – лишь популизм, заявил он.

Напомним, эксперт предупредила о тяжелых последствиях нового подорожания газа для населения. Она пояснила, что государство должно поднимать доходы украинцев до европейского уровня, обеспечивать население счетчиками и сделать доступными программы энергоэффективности, чтобы украинцы могли платить за газ по рыночным ценам.