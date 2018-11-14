Гройсман пожаловался, что ему приходится работать для согрева украинцев

14 ноября 2018, 17:35

По его словам, 99 процентов мэров украинских городов "нормальные адекватные люди".

Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман возмутился, что ему пришлось самостоятельно заниматься проблемами подачи тепла в Кривом Роге, Павлограде и Херсоне, в то время как, по его мнению, этим должны заниматься местные власти.

Об этом премьер заявил на заседании правительства в среду, 14 ноября.

"Я как премьер-министр, профильный вице-премьер вынуждены были заниматься 24 часа в сутки, чтобы разблокировать волевым решением вопросы и по Кривому Рогу, и по Павлограду, и по Херсону. Потому что не способны выполнить элементарную свою функцию... Сложно подготовить с апреля теплосистему, чтобы дать людям тепло? Уже полномочия дали! Денег было 70 млрд - сегодня уже 230 млрд!" - выразил недовольство Гройсман.

По его словам, 99 процентов мэров украинских городов "нормальные адекватные люди".

"А есть такие, что я вообще не знаю, зачем они избираются. Если они не могут сделать элементарные вещи", - заключил премьер.

Проблемы с отоплением сейчас есть в Кривом Роге, Херсонской области, Смеле, Северодонецке и Шепетовке. Предприятия-поставщики в этих регионах рассчитались с "Нафтогазом" менее чем за 90 процентов использованного газа.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5 процента и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

В среду, 24 октября, министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в связи с этим тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.

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газ Нафтогаз Херсон отопление Павлоград Кривой Рог Владимир Гройсман
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