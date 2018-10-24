В Кабмине анонсировали подорожание тепла и горячей воды: названы сроки

Министр социальной политики Украины Андрей Рева / УНИАН

Тарифы на тепло и горячую воду в Украине могут вырасти с 1 декабря на 16 процентов.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Укринформ".

"Новые тарифы на газ вводятся в действие с 1 ноября 2018 года. Процедура требует перерасчета коммунальных платежей на тепло и горячую воду... По моим предварительным расчетам, повышение составит 16 процентов", - приводит слова Ревы агентство.

Ранее о повышении тарифов на отопление заявляла глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

"Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц новые тарифы будут установлены", - сказала она.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.