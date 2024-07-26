Тысячи боеголовок по всему миру: у каких стран есть ядерное оружие и сколько

Где самое сильное ядерное оружие в мире - какое сейчас самое мощное ядерное оружие.

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На каком месте была Украина по ядерному оружию / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt

Ядерное оружие на сегодня является самым мощным и наиболее разрушительным, вместе с тем оно уже превратилось в действенный фактор сдерживания. Как известно, единственное в истории боевое применение ядерного оружия произошло в ходе Второй мировой воны, когда США нанесли удар по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Отметим, что существует понятие "старых" ядерных держав. Среди них - США, СССР (РФ), Великобритания, Франция и Китай. А другие страны, обладающие ядерным оружием, называются молодыми ядерными государствами.

Страны, обладающие ядерным оружием

США обладают ядерным оружием с 1945 года. Испытания проводились в Зоне 51, на атолле Бикини, а также на Маршалловых Островах.

СССР (затем РФ) обладает ядерным оружием с 1949 года. Испытания проводились на острове Новая Земля, на Тоцком полигоне, в Семипалатинске.

Великобритания имеет ядерное оружие с 1952 года. Испытания проводились на острове Монтебелло, а также на острове Рождества.

Франция обладает ядерным оружием с 1960 года. Испытания проводились на юге Алжира и на атолле Муруроа.

Китай обладает ядерным оружием с 1964 года. Испытания проводились на озере Лоб-Нор.

Индия обладает ядерным оружием с 1974 года. Испытания проводились на полигоне Покхран.

Израиль предположительно обладает ядерным оружием с 1979 года, однако официально наличие ядерного оружия отрицает.

Пакистан обладает ядерным оружием с 1998 года. Испытания проводились на полигоне "Чагай-I".

КНДР обладает ядерным оружием с 2006 года. Испытания на полигоне Кильччу в Хамгён-Пукто.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Сколько ядерного оружия в мире

США: 1644 активных боеголовок, 5428 боеголовок всего;

Россия (до 1991 года — СССР): 1588 активных боеголовок, 5977 боеголовок всего;

Великобритания: 160 активных боеголовок, 225 боеголовок всего;

Франция: 280 активных боеголовок, 290 боеголовок всего;

Китай: 500 боеголовок всего;

Индия: 160 боеголовок всего;

Израиль 90 боеголовок всего;

Пакистан: 165 боеголовок всего

КНДР: 20 боеголовок всего.

Как отмечают наблюдатели, статистические данные по США и РФ включают только боезаряды стратегических носителей, однако количество тактического ядерного оружия трудно поддаётся оценке.

Отметим, что на территории нескольких других государств размещено ядерное оружие других стран. США разместили свое ядерное оружие в Германии, Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах, Канаде. РФ заявила о размещении своего ядерного оружия на территории Беларуси.

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Какие страны отказались от ядерного оружия

ЮАР получила ядерное оружие в 1979 году, однако после демонтажа режима апартеида стало первым в мире государством, добровольно отказавшимся от ядерного оружия в 1989 году.

Беларусь после распада СССР владела ядерным оружием в 1991—1994 годах. Впоследствии передала свой ядерный арсенал РФ (после начала войны РФ против Украины, в 2023 году на территории Беларуси было размещено ЯО страны-агрессора).

Казахстан после распада СССР обладал ядерным оружием в 1991 — 1992 года, но передал свой ядерный арсенал РФ по протоколу при содействии США.

Украина после распада СССР владела ядерным оружием с 1991 по 1992 года, позднее передала свой ядерный арсенал РФ.

Добавим, что в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США был подписан Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Впоследствии РФ грубо нарушила договор, начав широкомасштабную агрессию против Украины в 2024 году.

/ Инфографика Главреда

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