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Тысячи боеголовок по всему миру: у каких стран есть ядерное оружие и сколько

Алексей Тесля
26 июля 2024, 15:19
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Где самое сильное ядерное оружие в мире - какое сейчас самое мощное ядерное оружие.
ядерное оружие
На каком месте была Украина по ядерному оружию / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt

Ядерное оружие на сегодня является самым мощным и наиболее разрушительным, вместе с тем оно уже превратилось в действенный фактор сдерживания. Как известно, единственное в истории боевое применение ядерного оружия произошло в ходе Второй мировой воны, когда США нанесли удар по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Отметим, что существует понятие "старых" ядерных держав. Среди них - США, СССР (РФ), Великобритания, Франция и Китай. А другие страны, обладающие ядерным оружием, называются молодыми ядерными государствами.

Страны, обладающие ядерным оружием

  • США обладают ядерным оружием с 1945 года. Испытания проводились в Зоне 51, на атолле Бикини, а также на Маршалловых Островах.
  • СССР (затем РФ) обладает ядерным оружием с 1949 года. Испытания проводились на острове Новая Земля, на Тоцком полигоне, в Семипалатинске.
  • Великобритания имеет ядерное оружие с 1952 года. Испытания проводились на острове Монтебелло, а также на острове Рождества.
  • Франция обладает ядерным оружием с 1960 года. Испытания проводились на юге Алжира и на атолле Муруроа.
  • Китай обладает ядерным оружием с 1964 года. Испытания проводились на озере Лоб-Нор.
  • Индия обладает ядерным оружием с 1974 года. Испытания проводились на полигоне Покхран.
  • Израиль предположительно обладает ядерным оружием с 1979 года, однако официально наличие ядерного оружия отрицает.
  • Пакистан обладает ядерным оружием с 1998 года. Испытания проводились на полигоне "Чагай-I".
  • КНДР обладает ядерным оружием с 2006 года. Испытания на полигоне Кильччу в Хамгён-Пукто.

Что такое ядерное оружие?

Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Сколько ядерного оружия в мире

  • США: 1644 активных боеголовок, 5428 боеголовок всего;
  • Россия (до 1991 года — СССР): 1588 активных боеголовок, 5977 боеголовок всего;
  • Великобритания: 160 активных боеголовок, 225 боеголовок всего;
  • Франция: 280 активных боеголовок, 290 боеголовок всего;
  • Китай: 500 боеголовок всего;
  • Индия: 160 боеголовок всего;
  • Израиль 90 боеголовок всего;
  • Пакистан: 165 боеголовок всего
  • КНДР: 20 боеголовок всего.

Как отмечают наблюдатели, статистические данные по США и РФ включают только боезаряды стратегических носителей, однако количество тактического ядерного оружия трудно поддаётся оценке.

Отметим, что на территории нескольких других государств размещено ядерное оружие других стран. США разместили свое ядерное оружие в Германии, Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах, Канаде. РФ заявила о размещении своего ядерного оружия на территории Беларуси.

Смотрите видео - как люди Оппенгеймера передавали "советам" ядерные секреты США:

Какие страны отказались от ядерного оружия

ЮАР получила ядерное оружие в 1979 году, однако после демонтажа режима апартеида стало первым в мире государством, добровольно отказавшимся от ядерного оружия в 1989 году.

Беларусь после распада СССР владела ядерным оружием в 1991—1994 годах. Впоследствии передала свой ядерный арсенал РФ (после начала войны РФ против Украины, в 2023 году на территории Беларуси было размещено ЯО страны-агрессора).

Казахстан после распада СССР обладал ядерным оружием в 1991 — 1992 года, но передал свой ядерный арсенал РФ по протоколу при содействии США.

Украина после распада СССР владела ядерным оружием с 1991 по 1992 года, позднее передала свой ядерный арсенал РФ.

Добавим, что в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США был подписан Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Впоследствии РФ грубо нарушила договор, начав широкомасштабную агрессию против Украины в 2024 году.

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/ Инфографика Главреда

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