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Враг стянул 90 тысяч штыков: полковник раскрыл вероятное направление штурма РФ

Алексей Тесля
27 июля 2024, 02:05
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Противник может попытаться выровнять плацдарм на юге, предупредил Владислав Селезнев.
Враг стянул 90 тысяч штыков: полковник раскрыл вероятное направление штурма РФ
/ Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Страна-агрессор РФ продолжает концентрацию своих сил и средств на юге Запорожской области для проведения масштабных атакующих действий, заявил военный эксперт, полковник Владислав Селезнев.

Как подчеркнул он в комментарии Оbozrevatel, у врага есть достаточное количество ресурсов: "Одних только военнослужащих 90 тысяч – это много. Много для реализации определенных планов".

Эксперт не исключил несколько сценариев: "Противник может попытаться выровнять плацдарм в районе Работино, либо продвинуться в сторону Балок, либо же попытка противника действовать севернее от Урожайного в направлении на Великую Новоселку – в любом случае противник имеет достаточное количество ресурсов не только материально-технических, но и людских для реализации этих миссий".

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Он предупредил, что оккупанты могут растянуть украинские стратегические ресурсные резервы ВСУ.

"А в контексте того, что противник не только завозит грузы военного назначения в порт Мариуполь, но и фактически закончил сооружение отдельных элементов железнодорожного сообщения на юге Донецкой области, то, скорее всего, это тоже действия противника, направленные на создание максимально эффективных условий для обеспечения логистикой российских войск, которые будут действовать на территории юга Донецкой и Запорожской областей", - добавил Селезнев.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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Ранее сообщалось, что РФ наращивает силы на Запорожье: перебрасывает десятки единиц военной техники. Российские оккупанты перебросили на Бердянское направление технику из Воронежской области РФ, рассказал Петр Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ может готовиться к новому наступлению на Запорожье. Страна-агрессор Россия снимает резервы и подразделения вдоль побережья Азовского моря.

Военный эксперт Владислав Селезнев ранее сообщал, что российская оккупационная армия наращивает резервы для активизации боевых на юге Запорожской области.

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