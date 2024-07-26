Свет будут выключать лишь на несколько часов: как будут действовать графики 27 июля

В субботу, 27 июля, в Украине значительно ослабят ограничения электроснабжения для потребителей. Свет будут выключать только в течение шести часов в сутки. Об этом сообщили в ДТЭК.
"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться с 17:00 до 23:00", - говорится в сообщении.
В Укрэнерго отметили, что ограничения электроснабжения будут применять только в часы вечернего пика потребления.
"С 17:00 до 23:00 будет действовать одна очередь отключений", - добавили в компании.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, сегодня, 26 июля, графики отключения элетроэнергии для одной очереди будут действовать в период с 5:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00, а также с 23:00 до 24:00.
Для жителей Киева с завтрашнего дня, 27 июля, выключать свет начнут по-новому. Графики отключений сдвинут на один час вперед для всех пользователей.
Самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади, заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.
Как сообщал Главред, улучшение ситуации с отключением электроэнергии ожидается в августе, сентябре и октябре. По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, благодаря увеличению объема генерации и выхода из ремонтов некоторых электростанций.
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