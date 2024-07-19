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"Ситуация улучшится в ближайшее время": министр заинтриговал заявлением о свете

Руслана Заклинская
19 июля 2024, 22:42
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Сейчас энергоблок №3 Ривненской АЭС не может работать на полную мощность из-за ограничений сети, рассказали в МАГАТЭ.
'Ситуация улучшится в ближайшее время': министр заинтриговал заявлением о свете
Галущенко обещает улучшение ситуации в энергосистеме / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ближайшее время ситуация в энергосистеме Украины улучшится. Сроки ремонтной кампании на объектах генерации максимально сократили, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - подчеркнул он.

По словам Галущенко, ремонтная кампания в Украине построена таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. Поэтому все сроки адаптированы под это.

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"Сегодня, учитывая ту сложную ситуацию, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки там, где это возможно, в основном - без угрозы для ядерной и радиационной безопасности", - добавил министр.

Галущенко отметил, что специалисты Энергоатома делают все возможное, чтобы быстрее перезагрузить топливо и запустить в работу блоки.

В то же время Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Энергоблок №3 Ривненской АЭС, который подключили к энергосистеме 16 июля после 45 суток ремонта, пока не может работать на полную мощность из-за ограниченности сети. Агентство также уточнило, что сейчас на двух из трех энергоблоков Южно-Украинской АЭС продолжаются плановые ремонтно-перегрузочные работы.

Кто такой Герман Галущенко?

Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

'Ситуация улучшится в ближайшее время': министр заинтриговал заявлением о свете
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, в среду, 17 июля, Энергоатом сообщил о подключении к энергосети энергоблока-тысячника после планового ремонта и перегрузки ядерного топлива. Это улучшит энергосистему Украины в условиях сложной ситуации.

Также директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отмечает, что ситуация с энергетическим обеспечением может улучшиться со следующей недели, если не возникнут новые проблемы. Аномальная жара уже вызвала аварийные остановки на энергетических объектах, что затрудняет запуск оборудования.

Как сообщал Главред, Украина может избежать отключений электроэнергии в осенний период, если три энергоблока АЭС, которые сейчас на ремонте, будут успешно введены в эксплуатацию. По словам Рябцева, ожидается, что в сентябре и октябре ситуация улучшится, но графики стабилизационных отключений могут остаться, хоть и уменьшатся с 12 до 4 часов в сутки.

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