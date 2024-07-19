Будут ли отключения света зимой длиннее, чем сейчас: названо главное условие

Поскольку зимой солнечная генерация будет давать минимум электроэнергии, то вполне возможно повторение текущей ситуации и отключения света могут быть длительными. Об этом в интервью Главреду рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев.
"Не думаю, что будет хуже, чем сейчас, поскольку все профильные эксперты имеют перед собой цифры. Если говорить о балансах, то по ним мы выходим на недостаток где-то на уровне до 4 гигаватт - все будет зависеть от того, как много запустят новых электростанций", - сказал он.
Эксперт также предположил, сколько часов в день украинцы будут без света.
"Если удастся реализовать те планы, которые были провозглашены (в том числе и президентом), графики стабилизационных отключений будут 10-12 часов в сутки, а в солнечные дни и выходные, возможно, даже меньше", - подчеркнул Геннадий Рябцев.
Кто такой Геннадий Рябцев?
Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, невероятная жара приводит к серьезным проблемам на энергообъектах. Но уже в ближайшее время нагрузка на энергосистему снизится, а ее работа стабилизируется.
К тому же, ближе к осени графики отключения электричества в Украине могут стать более щадящими. Об этом рассказал директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.
Стоит заметить, что в населенных пунктах в 20-километровой зоне у границы с Россией и Беларусью не будут выключать свет. Ограничения также не будут вводить вблизи линии фронта. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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