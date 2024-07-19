Будет ли больше света после спада жары: ответ на самый задаваемый вопрос

В Украине в последнее время была очень сложная ситуация в энергосистеме. Укрэнерго было вынуждено вводить жесткие графики отключения света. Проблемы появлялись из-за нереальной жары. Синоптики прогнозируют спад температуры воздуха. Но многих интересует вопрос, значит ли это, что в Украине появится значительно больше часов со светом. Ответ на этот вопрос в эфире телемарафона дал глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян.
Он убежден, что уже в ближайшее время нагрузка на энергосистему снизится, а ее работа стабилизируется.
"После нормализации температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы, ожидаем уменьшение объемов почасовых отключений электроэнергии", - сказал он.видео дня
Положительно скажется на энергосистеме и завершение аварийно-восстановительных работ.
Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости
Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал о том, когда перестанут отключать свет в Украине. До конца августа ожидается незначительное, но снижение продолжительности графиков отключений. Далее ситуация изменится. А вот осенью свет будут выключать либо минимально, либо не будут совсем.
Кабмин расширил список тех, кому не будут выключать свет. Кроме критически важных объектов не будут выключать свет в населенных пунктах в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны.
В Госспецсвязи обязали мобильных операторов работать без света значительно дольше. Они должны обеспечить непрерывность мобильной связи в течение 10 часов во время отключений света.
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