'Мы должны готовиться к самым сложным ситуациям': Укрэнерго об отключении света зимой

Часть ремонтных работ на энергоблоках в Украине удается завершить досрочно, поэтому ситуация в энергосистеме ощутимо улучшается, сказал министр энергетики.

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Украинские АЭС будут работать на полную мощность зимой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Также для уменьшения дефицита в энергосистеме могут увеличить импорт электроэнергии из Европы. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко и председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нас есть сроки четкие ремонтной кампании. То, что удается эти сроки подвинуть путем сокращения, это очень положительно влияет на энергосистему. Мы работаем для того, чтобы в течение зимы все 9 блоков на подконтрольной территории Украины были в сети. Оно так и будет, потому что предыдущие все зимы так и проходили", - отметил Галущенко.

Министр отметил, что часть ремонтных работ удается завершить раньше установленных сроков благодаря усилиям специалистов. Это способствует значительному улучшению ситуации в энергетической системе. По его словам, сейчас атомные электростанции обеспечивают более половины общего потребления электроэнергии в Украине.

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"На сегодня даже без Запорожской атомной станции в системе атомная энергетика производит более половины всей электроэнергии страны. Условно - каждая вторая лампочка светится благодаря электроэнергии, произведенной "Энергоатомом", - отметил Галущенко.

Кто такой Герман Галущенко? Герман Валерьевич Галущенко - министр энергетики Украины с 29 апреля 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года, сообщает "Википедия".

Импорт электроэнергии из Европы может вырасти

Для уменьшения дефицита энергии в зимний период специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы. Сейчас ведутся расчеты для оценки возможностей увеличения импорта из европейских стран, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"У нашей энергосистемы пропускная способность для импортного ресурса является достаточно значительной. Ограничивающими факторами на сегодня для импорта являются определенные "узкие места" на европейской стороне, именно в их сети...Мы ожидаем решения до зимы. Потому что безусловно наша цель минимизировать этот дефицит, который будет зимой", - пояснил он.

Кудрицкий отметил, что Украина обратилась в Ассоциацию европейских операторов ENTSO-E и сейчас проводятся расчеты относительно возможных путей обхода проблемных участков в европейской энергосети. Это позволит выяснить, насколько можно увеличить объемы импорта из Европы в Украину на зимний период, чтобы повысить запасы электроэнергии в сети и уменьшить дефицит.

"Честный ответ заключается в том, что никто не знает, что будет делать наш враг и насколько успешными будут его атаки. Поэтому нам надо отталкиваться от того, что мы должны максимизировать свою готовность - электростанций, сетей, общин, обеспечение, например, резервными источниками питания объектов критической инфраструктуры в городах в частности, ну и на бытовом уровне то, что мы можем сделать в своем собственном доме", - добавил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что НЭК "Укрэнерго" всегда готовится к худшим сценариям.

"Мы не можем позволить себе быть чрезмерно оптимистичными. Как оператор энергосистемы, мы должны готовиться к самым сложным ситуациям", - подчеркнул Кудрицкий.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, сегодня, 26 июля, графики отключения элетроэнергии для одной очереди будут действовать в период с 5:00 до 13:00, с 18:00 до 20:00, а также с 23:00 до 24:00.

Для жителей Киева с завтрашнего дня, 27 июля, выключать свет начнут по-новому. Графики отключений сдвинут на один час вперед для всех пользователей.

Самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади, заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.

Как сообщал Главред, улучшение ситуации с отключением электроэнергии ожидается в августе, сентябре и октябре. По словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, в эти месяцы могут быть периоды без дефицита электроэнергии, благодаря увеличению объема генерации и выхода из ремонтов некоторых электростанций.

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