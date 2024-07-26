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Как отстирать ржавчину: копеечное средство моментально творит настоящие чудеса

Алексей Тесля
26 июля 2024, 17:21
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Как избавиться от ржавчины в домашних условиях - что убирает въевшуюся ржавчину
одежда, стирка
Как отстирать пятна ржавчины с одежды с помощью соды / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/catnamejoe, Pixabay/Monfocus

Испачкать одежду в самый неожиданный момент бывает неприятно, особенно если остались пятна ржавчины. Многие прибегают к услугам химчистки, для того чтобы избавиться от пятен ржавчины.

Однако есть несколько проверенных и действенных народных методов, которые помогут вывести пятна ржавчины с одежды. При этом необходимые недорогие ингредиенты найдутся в любом доме.

Чем можно отстирать ржавчину с одежды

Для выведения пятна ржавчины вам понадобиться перекись водорода, пищевая сода и обычные ватные диски.

Порядок действий:

  • ватным диском аккуратно нанесите на пятно ржавчины немного перекиси водорода (при необходимости можно даже нанести несколько капель);
  • затем посыпьте загрязненный участок одежды пищевой содой для усиления отбеливающего эффекта;
  • подождите 30–40 минут и после этого просто постирайте вещь в обычном режиме.

Что такое сода

Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

Что убирает въевшуюся ржавчину

Есть несколько проверенных способов быстрого удаления пятен ржавчины в одежды. Среди них достаточной эффективностью отличаются различные кислотно-щелочные составы.

Кроме того, среди действенных народных способов – также воздействие напитков Кока-Кола или Пепси-Кола, которые помогают вывести следы ржавчины. Если на вашей одежде небольшие пятна ржавчины, просто воспользуйтесь лимонной кислотой.

Смотрите видео - удалось ли вывести ржавчину с белой одежды способом биохимика Глеба Репича:

Как вывести пятно от ржавчины на джинсах

Если вы случайно испачкали свои любимые джинсы ржавчиной, поможет решить проблему использование лимонной кислоты.

Порядок действий:

  • Для начала необходимо развести в половине стакана воды 20 грамм порошковой лимонной кислоты;
  • Затем подогрейте воду с лимонной кислотой на маленьком огне до начала кипения;
  • После этого в кипящий раствор на пять минут погрузите участок ткани со следами ржавчины;
  • В случае, если ржавчина осталась, эту же процедуру рекомендуется повторить еще раз.
Чем вывести пятна от летних ягод?
/ Инфографика: Главред

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