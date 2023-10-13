Опытная домохозяйка показала копеечное средство из аптеки, которое отчистит любой бытовой прибор от желтизны

Пластик широко распространен и присутствует практически во всех предметах быта, начиная от контейнеров для пищи и выключателей, и заканчивая пластиковыми элементами на микроволновках, стиральных машинах, холодильниках и кондиционерах. Он очень удобен и практичен для повседневного использования, за исключением случаев, когда он начинает приобретать желтоватый оттенок. Это может происходить по мере воздействия времени, солнечного излучения, или неправильного ухода.
Одна женщина с TikTok поделилась лайфхаком, как отбелить пластик без любых трудностей, при этом используя лишь копеечное средство с аптеки.
Как очистить пластик от желтизны
Супер-средство, которое поможет избавиться от застаревшей желтизны на пластике называется димексид. Он продается в аптеке за довольно доступной ценой.
Для того, чтобы отбелить пластик димексидом, нужно взять ватный диск и капнуть на него немного средства. Обязательно работайте в перчатках. Затем тщательно обработайте пластик, начните с незаметного участка, потому что в некоторых случаях раствор может испортить пластик и даже сделать его шершавым. После процедуры обратите внимание, как быстро пластик на бытовом приборе стал белым, как будто новый.
Смотрите, как в домашних условиях отчистить пластик от желтизны:
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