РФ запускает по Украине дроны из пенопласта: в Reuters раскрыли новую тактику врага

Россия за последние две-три недели осуществила пять атак с использованием двух новых типов беспилотников, рассказал представитель ГУР.

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Россия использует дешевые дроны-разведчики/ Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Россия начала использовать дешевые беспилотники для обнаружения систем противовоздушной обороны Украины. Дроны помогают российским оккупантам определять места расположения украинской ПВО, а также служат приманками, пишет Reuters.

За последние две-три недели Россия применила два новых типа беспилотников в пяти атаках. Эти дроны изготовлены из пенопласта и фанеры. Один тип дронов оснащен камерой и SIM-картой украинского мобильного телефона для передачи изображений россиянам.

"Они определяют, где расположены наши мобильные группы, где стоят пулеметы, которые могут их уничтожить. Они пытаются получить картинку, где расположены все наши средства противовоздушной обороны", - рассказал представитель ГУР Андрей Черняк. видео дня

Как отмечают в издании, эти данные стали еще одним подтверждением того, что Россия адаптирует свою тактику и испытывает новые технологии, чтобы получить преимущество во время ежедневных ракетных и беспилотных атак на города и инфраструктуру Украины.

Иранские "Шахеды", которые летят к цели и взрываются при столкновении, стали основным средством воздушных атак оккупантов. Украина, в свою очередь, пытается всеми силами скрыть расположение своих систем ПВО.

По словам Черняка, новые беспилотники с камерами не несут взрывчатки, но имеют вид обычных "Шахедов" и летают в группах с ними. Другой новый тип беспилотников врага также не содержит взрывчатки или может содержать ее в небольшом количестве и используется как приманка. Эти беспилотники трудно отличить от обычных ударных, поэтому их тоже нужно сбивать, чтобы выявить расположение систем ПВО Украины.

Черняк рассказал, что новые российские беспилотники, вероятно, стоят всего около 10 тысяч долларов за единицу, несмотря на их большую дальность полета. Поэтому они значительно дешевле в производстве, чем ракеты противовоздушной обороны. Новые БПЛА также могут летать на высоте 1000 метров, что делает недосягаемыми для пулеметов и автоматических винтовок.

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Атаки РФ по Украине и неизвестные БПЛА - подробности

Напомним, в ночь на 20 июля во время атаки враг применил не только ракеты и дроны-камикадзе Shahed-136, но и новый тип БПЛА, который пока не идентифицировали. Конструкция этого дрона значительно отличается от известных моделей Shahed-136.

24 июля украинские защитники во второй раз сбили дрон неизвестного типа, который, согласно данным Defense Express, похож на иранские Shahed. Сбитый дрон упал на открытой местности и остался почти неповрежденным. Профиль и маркеры неизвестного дрона указывают на его сходство с иранским Shahed, в частности по схеме летающего крыла и черному цвету.

Как сообщал Главред, в вечер субботы, 20 июля, в части областей Украины объявили воздушную тревогу, связанную с российской атакой дронов. Оккупанты тогда запустили около 30 БпЛА.

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