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РФ атаковала Киев дронами: на подступах к столице сбили все "Шахеды"

Анна Ярославская
25 июля 2024, 06:38
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В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших.
Атака дронов
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 25 июля в ряде регионов Украины объявлялась воздушная тревога из-за вражеской атаки дронов. Под прицелом БПЛА был и Киев. Силами и средствами противовоздушной обороны на подступах к столице были ликвидированы все ударные беспилотники.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, беспилотники оккупантов заходили на столицу по разным направлениям.

В Киеве обошлось без разрушений и пострадавших. Оперативные сведения обновляются и уточняются.

видео дня

"Во время крайней воздушной тревоги беспилотники оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО (Тип и количество ударных дронов - в отчетах Воздушных Сил)", - говорится в сообщении.

Ночная атака РФ 24 июля 2024 - что известно

Утром 24 июля в Харькове прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по городу.

В частности, в 05:30 утра оккупанты обстреляли Немышлянский район. В результате ракетных баллистических ударов повреждено промышленное здание, пять автомобилей, один дом.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, есть информация об одном погибшем.

Также около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине. Под обстрел попал поселок Лесное. Один мужчина получил ранения, в госпитализации он не нуждался.

Кроме того, оккупанты атаковали дронами Измаил Одесской области. Пострадал порт. В результате "прилета" в дом есть раненые. Кроме того, ночью российский "Шахед" ударил по румынской деревне Плауру.

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