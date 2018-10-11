Стало известно, когда и как в Украине поднимут тарифы на отопление

Тарифы и оплата / УНИАН

В Украине новые тарифы на отопление будут устанавливаться строго через месяц после повышения цен на газ для населения.

Такую информацию в четверг, 11 октября, озвучила глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает портал "УН".

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему цена на газ растет быстрее, чем на электроэнергию"Как только будет новая цена газа от Кабмина, мы инициируем процедуру пересмотра тарифов на тепло и теплоснабжение. С учетом открытого обсуждения, через месяц новые тарифы будут установлены", – сказала чиновница.

Кривенко объяснила ситуацию на конкретном примере – в случае, если Кабмин, к примеру, примет решение повысить цены на газ для украинцев в октябре, то обсуждение вопроса состоится в ноябре, а новые тарифы, соответственно, будут установлены с 1 декабря. В свою очередь, увеличенные платежки за отопление, будут "выкачены" жителям страны в январе 2019-го.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт предупредила о тяжелых последствиях повышения цен на газ для населения.