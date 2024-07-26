Июнь был чрезвычайно тяжелым для РФ, когда оккупационная армия теряла от 1000 до 1800 человек в сутки, говорит Антс Кивисельг.

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Закончится ли у РФ военная техника в 2025 году / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

В разведке Эстонии убеждены, что страна-агрессор Россия и в дальнейшем будет получать военную технику, необходимую для продолжения вооруженной агрессии против Украины. Об этом заявил руководитель Центра военной разведки Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR.

Он отметил, что некоторые аналитики говорят, что у России заканчивается военная техника, поэтому в следующем году ситуация на фронте начнет меняться в пользу Украины. Кивиселг не так оптимистичен.

"Да, к сожалению, я не могу подтвердить, что военная техника Российской Федерации точно закончится в 2025 году, потому что у них тоже есть какие-то партнеры или союзники, которые все равно будут выделять или присылать им средства на ведение войны", - сказал он. видео дня

Кроме того, Кивисельг подчеркнул, что июнь был чрезвычайно тяжелым для РФ, когда оккупационная армия теряла от 1000 до 1800 человек в сутки. С такими потерями относительно трудно поддерживать высокие темпы наступления.

"Но вместе с тем население в России все еще настолько велико, что пока нет тенденции видеть, что это приведет к большим изменениям на фронте", - подытожил он.

Что известно о ERR? Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший председатель Эстонского радио.

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Напомним, по мнению The Economist, критической точки в истощении РФ следует ожидать во второй половине 2025 года. Как отмечают аналитики, проблема для России заключается в танках и другой тяжелой технике.

Известно, что армия страны-агрессора России не прекращает попыток провести активные действия у населенных пунктов Терны и Ямполовка, что в Донецкой области. Однако, недавний разгром всей техники усложнил ситуацию для врага.

Кроме того, Россия использует гражданские объекты на Запорожской АЭС и в школах на Донбассе как прикрытие для военной техники.

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