От неприятного запаха не останется и следа: чем кормить кота, чтобы не воняла моча

Определяющим является рацион вашего домашнего любимца, ведь некоторые продукты способны провоцировать неприятный запах.

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Как убрать запах в кошачьем лотке / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Jill-Schafer-Creative-Lab, temu.com

Многие любители животных, в частности – кошек, рано или поздно замечают проблему с неприятным запахом после того, как пушистый любимец сходил в туалет. И хотя обычно в кошачий туалет насыпают специальные добавки, иногда эта проблема становится неприятным сюрпризом.

Как известно, особый запах кошачьей моче придают специальные ферменты, которые находятся в организме животного. Именно при помощи их кошки обычно метят свою территорию от непрошенных гостей.

Почему воняет кошачья моча

Любой ветеринар скажет, что определяющим является рацион вашего домашнего любимца, ведь некоторые продукты способны провоцировать неприятный запах из лотка. Не стоит забывать о том, что домашнему любимцу не стоит давать куски с вашего стола. При этом не следует кормить кошку колбасами, копчёностями, жареным и солёным. Также важно соблюдать сбалансированное питание домашнего воспитанника.

Что за животные кошки? Кошки (лат. Felis) — род хищных млекопитающих из семейства кошачьих. В устаревших классификациях к нему причисляли всех представителей малых кошек, однако в современной классификации непосредственно к кошкам относятся лишь некоторые малые виды, обитающие в Евразии и Африке, сообщает "Википедия".

Что сделать чтобы у кота не воняла моча

Если ваш домашний любимец случайно или нарочно пометил какой-то уголок в помещении и запах стал невыносимым, поможет простое народное средство. Для выведения запаха используйте самое доступное средство — сок лимона или лимонную кислоту. Известно, что при помощи свежевыжатого сока лимона или раствора лимонной кислоты, нанесенного на пятно, можно избавиться от неприятного запаха. Однако необходимо оставить средство на некоторое время на месте пятна, при этом заранее протереть поверхность обычным хозяйственным мылом.

Почему у кота стала вонять моча

Проблема может иметь простое и логическое объяснение, для этого проследите изменения, которые произошли в рационе или распорядке дня вашего питомца. Нередко проблема может быть связана с нарушением питания.

Известно, что в случае преобладания белка в рационе хвостатого любимца, есть риск сбоя в белковом обмене. Это может спровоцировать то, что в мочу выделяется много продуктов распада и аммиака. Все это в конечном итоге приводит к тому, что запах усиливается и становится интенсивным.

Как избавиться от запаха мочи у кота

Известны сразу несколько простых, но эффективных средств, которые помогут избавиться от неприятного запаха кошачьей мочи:

перекись водорода;

уксус;

сода;

соль;

лимон или лимонная кислота;

марганцовка;

йод;

хозяйственное мыло;

средство для мытья посуды или гель для стирки;

нашатырный спирт;

глицерин;

водка.

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