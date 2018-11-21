Почему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газ

В Раде предлагают снизить тарифы на газ. Эксперты считают эти разговоры популизмом / Фото: investigator.org.ua

Законопроект № 9265 – "Проект Постановления об отмене решения правительства о повышении цены на природный газ и введение моратория на повышение цен на природный газ для населения" – предлагает отменить повышение тарифов на 23% и снизить цену на газ для населения в два раза. Данный законопроект поддержан уже шестью фракциями, однако не известно, решатся ли его вынести на голосование, учитывая, что все те шаги, которые предлагаются в нем, противоречат условиям, выдвинутым Киеву Международным валютным фондом для продолжения кредитования нашей страны.

Мы все хотим низкие цены на газ и тепло. Также мы все хотим хорошо прожить эту зиму. Однако мало кто задумывается о том, что одно другому может противоречить.

Читайте такжеИгры "на слабо": как депутаты толкают друг друга плюнуть в лицо МВФДа, действительно, для населения можно было бы продавать газ внутренней добычи с небольшой наценкой – за транспортировку, поддержание в надлежащем состоянии и реконструкцию системы. Можно было бы хотя бы какое-то время сохранять более низкие тарифы на газ. Как минимум, можно было бы оставить тот показатель цен, который был до повышения.

Но – тогда бы у нас бы не было финансирования со стороны Международного валютного фонда.

Как известно, повышение тарифов на газ для населения – это жесткое требование МВФ. Ведь Украина в этом вопросе уже несколько раз обманывала Фонд.

Напомню, когда премьером Украины была госпожа Тимошенко, был подписан Меморандум с МВФ, который предусматривал повышение цен на газ на 100% на протяжении пяти лет по 20% ежегодно. Деньги от МВФ Украина получила, согласно этому Меморандуму. А потом из-за обращения в суд Федерации профсоюзов данное решение о повышении цен было отменено судом. Но мы же взрослые люди и понимаем, что все это было игрой: деньги получили, а цены на газ не повысили.

На данный момент сложилась уже такая ситуация, когда было просто необходимо начать повышать цены, чтобы сохранить сотрудничество с МВФ. По вопросу тарифов позиция Международного валютного фонда позиция была жесткой.

Потому сейчас вопрос – не в цене, а гораздо глубже. Все упирается в весь комплекс вопросов о сотрудничестве с МВФ.

Читайте такжеПочему цены на газ в Украине будут расти и дальшеВообще, стратегию нужно было четко выстраивать раньше, а не сейчас – когда отопительный сезон начался. Уже, мягко говоря, затянули.

К тому же, уже и так все эти решения переносились не раз. Да и, в итоге, повысили тарифы не на 60%, а всего на 23,5%.

Что касается причин, то они ясны – выборы. Сейчас каждая фракция хочет казаться красивой. Президент, с одной стороны, дистанцировался от этого повышения тарифов на газ, сконцентрировавшись на комментариях о том, что население нужно защитить, а он – на стороне граждан, и необходимо защитить социально незащищенные слои населения, потому нужна монетизация субсидий. Таким образом, риторика президента переведена в неконфликтную ситуацию, дабы все негативные моменты больше повисали на Кабинете министров.

В свою очередь, все фракции, которые выдвигают своих кандидатов в президенты (а это делают практически все) или учитывают приближающиеся парламентские выборы, будут обещать, что они снизят тарифы, цены и так далее. Но на сегодняшний день все это – лишь популизм.

Популизм – потому что стратегия цены на "голубое топливо" лежит за пределами только энергетического блока. Вопрос намного шире – в самой стратегии развития государства, во взаимоотношениях с МВФ, в борьбе с коррупцией. Почему я об этом говорю, хотя тема уже надоела? Потому что, если есть коррупция, у государства нет денег. Деньги воруются, и богатеют только олигархи, а страна должна одалживать дешевые ресурсы у МВФ. А МВФ дает деньги только под конкретные обязательства, где прописаны в том числе и тарифы на газ для населения.

Потому все нынешние разговоры о снижении тарифов на газ – типичный популизм, к сожалению. Правильно сказал один из хороших журналистов: если мы дальше будем выбирать популистов, тем дальше мы будем оттягивать реформы в стране, тем больше мы будем "затягивать пояс" и постоянно принимать непопулярные решения под популярные слова.

Я сомневаюсь, что кому-то из кандидатов в президенты в случае победы удастся начать снижать цены на энергоносители.

Будет ли данный законопроект вынесен на рассмотрение парламента? Допустит ли это спикер Верховной Рады? Допустит ли это президент? Это чисто политический вопрос. Он – для кулуарщиков Верховной Рады.

Читайте такжеПодорожание газа: как власть делает из украинцев оленейВозможно, кто-то поддержит данный законопроект, прекрасно понимая, что он не выйдет в сессионный зал. Кто-то действительно возьмет эту идею на знамена и будет о ней всюду кричать, чтобы впоследствии сказать: "Мы же предлагали, а они не пропустили".

Не хочу прогнозировать, выйдет ли законопроект в зал для голосования или нет. Все это игра. Откровенная игра. И она не имеет никакого отношения к экономике.

Если бы речь шла о реальных намерениях, то все это нужно было делать не сейчас, когда люди начинают получать платежки, а тогда, когда собирались эксперты и депутаты, которые поддерживали эту идею, когда все это обсуждалось. Тогда можно было продумать период нормального перехода: он все равно был бы болезненным и сложным для людей, но это был бы нормальный переход – с использованием внутреннего газа и других форматов. Вот тогда было нужно, чтобы подключились к вопросу все фракции. Но – тогда об этом говорили лишь единицы депутатов.

А сейчас об этом говорить уже поздно – уже некуда отступать, потому что, если этого не сделать, значит, в Украине будет дефолт. Но лучше ли это для населения? Вряд ли. Я думаю, что – нет.

С другой стороны, население все равно будет платить – ведь из бюджета будут выплаты субсидий. А бюджет формируется из уплаченных налогов.

Это замкнутый круг, который нужно бы разорвать, но это можно было бы делать более плавно на протяжении нескольких лет, еще со времен премьерства Тимошенко. Но поскольку тогда это не было сделано, сейчас это выливается в резкие повышения тарифов.

А после нового года, в конце отопительного сезона, нас ждет еще одно повышение тарифов, что бы там ни говорили.

Валерий Боровик, глава правления Альянса "Новая энергия Украины", эксперт по вопросам энергетики и газовой сферы, специально для "Главреда"