Повышение цен на газ нужно Порошенко, переписывающему украинские месторождения на свое окружение - Тимошенко

Юлия Тимошенко / Фото: Reuters

Юлия Тимошенко требует от Верховной Рады немедленно рассмотреть проект постановления, который отдает украинский газ гражданам по адекватной цене, отменяет повышение цены на газ на 23,5%, и который уже подписали шесть председателей фракций парламента (№9265).

Об этом лидер "Батькивщины" заявила во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, передает пресс-служба партии.

Она объяснила, что причина повышения решением Порошенко цены на газ не в МВФ. Юлия Тимошенко возмутилась, что именно в то время, когда тарифы дорожают, президент переписывает на свое коррупционное окружение отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства. Поэтому, по ее словам, понятно, кто будет зарабатывать на перепродаже украинцам отечественного газа по завышенным ценам.

Председатель партии привела данные журналистского расследования, по которым Свистунковско-Краснолуцкое месторождение было переписано на руководителя порошенковского спа-центра Олега Ольхового, при помощи переоформление лицензии на добычу украинского газа в компании ООО "Аркона Газ-Энергия".

"Теперь он считает, что это стало его собственностью без аукционов, без каких-либо процедур. Сколько еще будут повышать цены на газ, переписывая потом все эти доходы (вместе с добычей газа, лицензиями на добычу газа) на коррупционеров Порошенко?" - спросила лидер "Батькивщины". Она попросила считать свое выступление сообщением о преступлении и предупредила, что направит соответствующее обращение в НАБУ.

Председатель партии также заявила, что, по бухгалтерской отчетности "Нафтогаза" и "Укргаздобыча", цена газа украинской добычи может быть на уровне 75 долл. за тысячу кубометров.

"Мы подняли всю бухгалтерскую отчетность "Укргаздобычи" и НАК "Нафтогаз". По бухгалтерской отчетности, себестоимость добычи украинского газа за 9 месяцев 2018 без амортизационных отчислений составляет 17 долл. за тыс. кубометров. Если добавим материальные расходы, оплату труда, налоги, прибыльность, 30% рентабельность, ренту за добычу, а также все расходы на транспортировку, у нас получается, что мы можем продавать украинский газ украинцам за 75 долл. за тысячу кубометров. Это по бухгалтерии "Нафтогаза" и "Укргаздобычи", - отметила она.

Юлия Тимошенко возмутилась, почему газ, который с рентабельностью 30% стоит 75 долларов власть продает украинцам по 305 долларов.

"Это 400% рентабельности. Совесть есть у кого-то? Речь не в популизме, а в огромных откатах в "Нафтогазе". Это, по сути, большая государственная коррупционная кормушка, которую подстроили под Порошенко, договариваясь с международной финансовой бандой", - убеждена политик.