Платить либо нет: власти дали разъяснение насчет новых громадных платежек за газ

Газ и монеты. Иллюстративное фото / УНИАН

В три раза большие, чем обычно, суммы, указанные в квитанциях за газ, которые жители Украины получили в январе 2019-го, необходимо оплатить в указанные сроки.

Такое мнение высказал высказал глава Общественного совета Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Василий Котко в эфире портала "Громадське".

"В сегодняшней ситуации, все, что выставлено облгазами, оно, так сказать, законное. Это законная цена на газ, законные нормы потребления, которые теперь суд подтвердил. Это абсолютно законные платежки и потребителям нужно, на мой взгляд, по этим платежкам платить", — заявил он.

Котко также высказался о том, что руководство облгазов может вернуть переплаченные украинцами деньгами - но лишь после того, как Кабмин установит новые, уменьшенные нормы потребления газа для населения.

Напомним, ранее юрист объяснил, как украинцам можно существенно уменьшить цифры в платежках по газу. Позднее в "Нафтогазе" рассказали, как правильно нужно пересчитывать такие платежки.