Юрист объяснил, как украинцам существенно уменьшить цифры в платежках газа

Как украинцам существенно уменьшить цифры в платежках / Reuters

Правительство предложило украинцам экономить на счетах на тепло – утепляя дома. Теперь разрешение у городских властей на утепление жилого дома брать не нужно.

А вот юрист Лаврентий Царук рассказал, какие еще существуют способы уменьшить цифры в ЖКХ-платежках.

В первую очередь он подчеркнул, что лучше иметь индивидуальный счетчик газа. Это прозрачнее и выгоднее для потребителя.

Читайте такжеЛиквидируя "прокладки", Украину превратили в один большой памперсПо закону, купить и установить такой газовый счетчик обязана именно газовая компания, причем за свой счет. В случае установки счетчика за свой счет, украинец имеет право на компенсацию стоимости такого оборудования.

Отдельно Царук остановился на вопросе установки общедомовых газовых счетчиков. Их показатели зачастую завышены – причем в пользу газовой компании. По его юриста, такие приборы незаконны, если решение об их установки не принималось на общеквартирном собрании дома.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что украинцы не должны платить за газ – если цены завышены. Он пообещал проверки облгазов, которые рассылают украинцам платежки с огромными долгами или просто большими суммами к оплате.

Как сообщалось, "Киевгаз" обнародовал ноябрьские тарифы на газ для населения. Ресурсоснабжающее мероприятие опубликовало новые тарифы на газ для жителей Киева.

Эксперт по энергетическим вопросам объяснил, почему нельзя верить политикам, которые обещают снизить цену на газ. Все фракции, которые выдвигают своих кандидатов в президенты или учитывают приближающиеся парламентские выборы, будут обещать, что снизят тарифы на газ. Но все это – лишь популизм, заявил он.

Напомним, эксперт предупредила о тяжелых последствиях нового подорожания газа для населения. Она пояснила, что государство должно поднимать доходы украинцев до европейского уровня, обеспечивать население счетчиками и сделать доступными программы энергоэффективности, чтобы украинцы могли платить за газ по рыночным ценам.