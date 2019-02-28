Захват украинских моряков: в США решили ударить по ФСБ санкциями

28 февраля 2019, 09:27

В США предложили ввести запрет на операции с новым суверенным долгом РФ.

США, конгресс
В Конгрессе США предлагают внести в список санкций 24 сотрудника ФСБ

В связи с агрессией России в Керченском проливе 24 высокопоставленных сотрудников ФСБ могут пополнить санкционный список США.

Такие предложения содержатся в законодательной инициативе, опубликованной на сайте Конгресса США.

"Ввести санкции против не менее 24 высокопоставленных сотрудников российской Федеральной службы безопасности, которые не попали под санкции США ранее даты вступления в силу законопроекта", - говорится в документе.

При этом в документе предлагается ввести запрет на операции с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от имени РФ) продолжительностью более 14 дней.

Напомним, накануне спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер высказался по поводу новых санкций против России.

Как известно в США подготовили новый пакет санкций против РФ в связи с агрессией Кремля в Керченском проливе 24 ноября 2018-го, закончившейся пленением украинских военных моряков. 

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Россия санкции ФСБ США Конгресс захват моряков
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