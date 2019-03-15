Захват украинских моряков: Евросоюз ввел санкции против россиян

В ЕС ввели новые санкции против России / NATO Maritime Command

Евросоюз принял решение о внесении в санкционный список восьми граждан Российской Федерации в связи с захватом моряков при атаке на катера ВМС Украины в Керченском проливе.

В ЕС также приняли решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России, сказано в официальном журнале Евросоюза.

В список санкций попали российские военные и пограничники, которые принимали участие в атаке на украинские корабли.

При этом публикуются имена россиян, против которых введены санкции: командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников, начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич, командир малого противолодочного корабля Суздалец Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления - начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля Дон Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля Изумруд Андрей Шипицын.

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"В связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры", — говорится в документе.

Напомним, ранее в ООН захваченных украинских моряков назвали военнопленными.