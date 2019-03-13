В ООН определились со статусом задержанных Россией украинских моряков

В ООН заявили, что Россия захватила украинских моряков в плен / Фото: Reuters

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека захваченные в Керченском проливе украинские моряки названы военнопленными.

В документе, опубликованном на сайте организации, сказано, что задержанные граждане Украины находятся под защитой Третьей Женевской конвенции.

В ООН заявляют, что страна-захватчик не пускает на территорию временно оккупированного Крыма представителей УВКПЧ, что противоречит нескольким резолюциям Генассамблеи ООН.

"Российская Федерация продолжает применять свои законы вопреки международному гуманитарному праву, которое распространяется на оккупационное государство, результатом чего являются тяжкие нарушения прав человека, которые непропорционально сильно влияют на крымских татар", - сказано в документе.

Как известно, 25 ноября прошлого года в Керченском проливе российские пограничные корабли атаковали и захватили украинские катера и буксир с 24 моряками, которые находятся в российской тюрьме по обвинению в нарушении границы.

Как ранее сообщалось, по словам генерала Василия Богдана, власти Российской Федерации могут отпустить захваченных в плен украинских моряков при единственном условии — в случае, если партнеры нашей страны начнут принуждать РФ к соблюдению международного права.