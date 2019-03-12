Генерал-разведчик назвал условие, при котором РФ может отпустить украинских моряков

Россия может отпустить пленных украинских моряков при единственном условии, полагает генерал-разведчик / Фото: REUTERS

Власти Российской Федерации могут отпустить захваченных в плен украинских моряков при единственном условии — в случае, если партнеры нашей страны начнут принуждать РФ к соблюдению международного права.

До выборов в Украине нет шанса на освобождение моряков, рассказал ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан в эфире ObozTV.

По словам эксперта, российский президент Владимир Путин не будет идти ни на какие шаги, пока в украинском государстве не закончатся президентские и парламентские выборы, и пока граждане не определятся с курсом страны.

"Единственное условие (освобождения пленных моряков — Ред.) — если наши партнеры станут на путь не "умиротворения" или "сдерживания", а на путь принуждение агрессора к международному праву и гуманизму", — заявил генерал-разведчик.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу". В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены.

Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения.

Верховная Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его подписал. Cрок действия в украинском государстве военного положения истек 26 декабря в 14:00.