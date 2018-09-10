Скрипалей пыталась отравить спецгруппа "Чистильщики" - СМИ

Александр Петров и Руслан Боширов - лишь исполнители / Reuters

Покушение на экс-офицера Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического агента "Новичок" организовала спецгруппа с кодовым именем "Чистильщики". , пишет Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.

Согласно информации британских разведслужб, кроме россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в подготовке покушения принимали участие еще четверо. Петров и Боширов прилетели в лондонский аэропорт Гэтвик 2 марта, остальные прибыли в Великобританию приблизительно в то же время через другие аэропорты. Для маскировки ликвидаторы использовали данные людей, которые на момент совершения покушения отбывали наказание в тюрьмах ЕС, пишет Daily Mirror со ссылкой на источник в службах безопасности Великобритании.

Читайте такжеЛондон накажет отравителей Скрипалей, как только они покинут пределы РФ - Саджид Джавид"Группа обеспечения нужна была, чтобы наблюдать за Скрипалями. Петров и Боширов должны были знать, что Скрипали не вернутся домой, пока они опрыскивают им дверь "Новичком"", — сказал источник Mirror.

Напомним, в Британии убеждены в личной ответственности российского президента Владимира Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери. Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Помимо дипломатического воздействия британские власти уже выразили готовность задействовать менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ, а также убедить ЕС ввести новые санкции против России.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники. И добавила, что преступление "почти наверняка" было одобрено за пределами ГРУ "на высшем уровне российского государства".

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.