Мэй сообщила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники

5 сентября 2018, 16:00

Совершенное в Британии преступление почти наверняка было одобрено на высшем уровне российского государства, отметила премьер.

Тереза Мэй сообщила, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей являются ГРУшниками
Подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей являются ГРУшниками, сообщила Тереза Мэй / Фото: Sky News

Граждане РФ, подозреваемые в причастности к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются сотрудниками Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ (более известно под своим бывшим наименованием — Главное разведывательное управление).

Преступление почти наверняка было одобрено за пределами ГРУ на высшем уровне российского государства, рассказала премьер-министр Британии Тереза Мэй, сообщает Sky News.

"На основании разведывательных данных правительство пришло к выводу, что двое названных полицией… мужчин являются сотрудниками российской военной разведки, также известной как ГРУ", — отметила чиновница.

Ранее в королевской прокуратуре Великобритании сообщили, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Напомним, Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили.

После покушения Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

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Россия ГРУ отравление Тереза Мэй Сергей Скрипаль Солсбери
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