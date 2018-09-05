"Непонятные сигналы": у Путина отреагировали на публикацию фото "отравителей" Скрипалей

5 сентября 2018, 15:52

По словам помощника российского президента, фамилии подозреваемых "ни о чем не говорят" Москве.

  • Александр Петров и Руслан Боширов. Фотографии, опубликованные Скотленд-Ярдом Metropolitan Police
  • Александр Петров в лондонском аэропорту "Гатвик" 2 марта Metropolitan Police
  • Руслан Боширов в лондонском аэропорту "Гатвик" 2 марта Metropolitan Police
  • Петров и Боширов на железнодорожном вокзале в Солсбери, 3 марта Metropolitan Police
  • Петров и Боширов на вокзале в Солсбери 4 марта Metropolitan Police
  • Петров и Боширов в Солсбери на задании 4 марта. Metropolitan Police
  • Петров и Боширов покидают Солсбери 4 марта, нанеся "Новичок" на ручку дома Скрипалей. Metropolitan Police
  • Флакон с пульверизатором, в котором хранили отравляющее вещество Metropolitan Police
  • Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта сели на самолет "Аэрофлота" и покинули страну Metropolitan Police

Комментируя информацию британских правоохранителей о подозреваемых в отравлении в Солсбери, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Лондон "посылает непонятные сигналы".

"Я не знаю, о каких данных идет речь... Там был еще комментарий по линии Скотланд-Ярда, что эти фамилии якобы вымышленные. Я не понимаю, для чего это было сделано и какого рода сигнал посылает британская сторона. Трудно разобраться", - цитирует Ушакова РИА Новости.

По его словам, фамилии подозреваемых "ни о чем не говорят" Москве.

"Эти данные - это не данные, а непонятно что", - заключил помощник российского лидера.

Ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, что к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастны граждане России Александр Петров и Руслан Боширов.

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Россия Великобритания Сергей Скрипаль Юлия Скрипаль Солсбери отравление Скрипалей
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