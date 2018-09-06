"Виноват Путин": Британия рассказала о доказательствах по делу Скрипалей, которые представит в Совбезе ООН

Британия собралась давать на Россию через Совбез ООН / Reuters

В Британии снова заговорили о личной ответственности российского президента Владимира Путина за отравление Сергея Скрипаля и его дочери.

Если ранее глава британского министерства иностранных дел Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал лично Путин, то теперь к обвинениям присоединился зам министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес:

Путин должен взять ответственность за атаку при помощи "Новичка", поскольку его правительство контролирует, финансирует и направляет ГРУ

Британский премьер Тереза Мэй более сдержана в выражениях. После объявления, что подозреваемые в отравлении Скрипалей — ГРУшники, она добавила, что преступление "почти наверняка" было одобрено за пределами ГРУ "на высшем уровне российского государства".

На следующий день после заявления Мэй в парламенте Великобритания попросила о немедленном созыве Совбеза ООН. Его назначили на четверг. И британская прокуратура уже пообещала на этом заседании предоставить достаточно убедительные доказательства для предъявления обвинения названным Мэй двум ГРУшникам.Им грозят обвинения в преднамеренном убийстве, попытке убийства, а также незаконном хранении и использовании нервно-паралитического вещества.

Помимо дипломатического воздействия британские власти уже выразили готовность задействовать менее афишируемую работу по пресечению деятельности ГРУ, а также убедить ЕС ввести новые санкции против России.

Как сообщалось, в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке Солсбери. Позже Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим веществом, разработанным в России.

Позже более 20 стран-партнеров Британии, в частности, Украина и США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.