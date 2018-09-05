Дело об отравлении Скрипалей. Британцы захотели созыва Совбеза ООН

Заседание Совбеза ООН / Reuters



После обнародования новейших данных по поводу отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в английском городе Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Великобритания попросила о немедленном созыве Совбеза ООН.

Соответствующее сообщение в среду, 5 сентября, опубликовали журналисты западного новостного агентства AFP. По их данным, постпред Великобритании в ООН Карен Пирс заявила о том, что встреча, проведение которой ожидается в ближайший четверг, 6 сентября, станет поводом для того, чтобы рассказать членам Совета безопасности о новых данных по делу отравления Скрипалей.

Напомним, ранее в Великобритании назвали имена двух граждан РФ, которых подозревают в совершении отравления в Солсбери − Александра Петрова и Руслана Боширова.

Немногим позднее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о том, что эти люди являются офицерами ГРУ Минобороны РФ – российской военной разведки.

В ответ, в МИД РФ заявили, что о названных британцами людях им ничего неизвестно", а также оценили заявление Великобритании как "информационные манипуляции".