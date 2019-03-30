Свержение Мадуро назначили на 6 апреля: завершится ли переворот в Венесуэле

Илья Куса

Эксперт по международным отношениям Украинского института будущего

30 марта 2019, 10:18

В оппозиции вспыхнуло сразу несколько конфликтов, и момент для протестующих может быть окончательно упущен.

Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе
Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе / GettyImages

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо вынырнул из пучины забвения после почти целого месяца молчания.

Он анонсировал, что 6 апреля начнётся операция по свержению Николаса Мадуро, и призвал своих сторонников "быть наготове". Что это всё значит, никто не знает.

Ранее дата "Судного дня" назначалась на конец марта, но собрать людей Гуайдо не сумел, и, видимо, решил перенести всё, что задумал, на следующую неделю.

Если заявление можно сопоставить с визитом его жены Фабианы Розалес в Вашингтон, где Трамп пообещал ей "решить вопрос Венесуэлы очень скоро".

Видимо, Штаты наконец-то решились что-то предпринять, дабы вывести ситуацию в Венесуэле из тупика. Что это будут за действия - можно только предполагать: интервенция, переворот, народное вооруженное восстание, вторжение ограниченных спецотрядов или очередная масштабная демонстрация.

Читайте такжеТрамп потребовал от РФ "убраться" из ВенесуэлыНа самом деле, Соединённым Штатам давно уже надо принять решение по Венесуэле, ибо время играет не в их пользу.

После неудачного прорыва границы гуманитарными конвоями в январе и недостаточной отдачи от масштабного отключения электроэнергии в феврале, Штаты и Гуайдо потеряли инициативу.

Когда Хуан Гуайдо уехал в турне по Латинской Америке, его сторонники просто сидели и ждали его в Каракасе, что дало время для их противников из лагеря Мадуро перегруппироваться и усилиться, обрабатывая население, армию и полицию.

Читайте такжеБразилия потребовала от России вывода войск из ВенесуэлыТогда же многие поняли, что оппозиция в Венесуэле далеко не однородна, а между ними вспыхнуло несколько конфликтов по поводу дальнейших действий. Одни жаждали реальных действий, а другие предпочитали ждать Гуайдо и инструкций из Вашингтона.

Затягивание кризиса играет против политически слабого и уязвимого Гуайдо, не решающегося повести народ на более решительные действия, чем просто акции протеста. А региональные союзники США - Бразилия и Колумбия - теряют интерес к ситуации и не решаются действовать силой.

Момент потерян, и теперь Штатам нужен повод для создания другого "момента" для начала реальных действий. 6 апреля, судя по всему, мы узнаем, пришло ли время для завершения своего переворота в Венесуэле.

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США Венесуэла Николас Мадуро Илья Куса Хуан Гуайдо
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