Ситуация в Венесуэле вышла на стадию мягкого государственного переворота

Николас Мадуро / Голос Америки

Ситуация в Венесуэле вышла на вторую фазу того, что я называю "мягким государственным переворотом". На выходных пролилась первая кровь.

На границе Венесуэлы и Колумбии военные открыли огонь по сторонникам оппозиции, пытающимся прорвать государственную границу, дабы завезти в Венесуэлу "гуманитарную помощь". Двое человек убиты на мосту Франциско де Паула Сантандер.

Ещё один эпизод стрельбы произошёл на границе Венесуэлы и Бразилии. Там также ранили несколько человек.

Несколько грузовиков с гумпомощью загорелись после того, как начались столкновения.

С обоих сторон стороны использовали свою ударную силу. Мадуро пригнал "титушек", которых часто называют "collectivos". Оппозиция задействовала радикалов, известных в Венесуэле и Колумбии как "guarimbas" (так называли вооружённых партизан в 1950-х годах).

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Сейчас все стороны думают, переходить ли к фазе №3 - непосредственному началу открытой (может быть, даже вооружённой) фазы борьбы с правительством Мадуро.

Самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что лично прорвёт границу с Венесуэлой на грузовиках гуманитарной помощи, что осложняет дело для сил Мадуро, ибо ранее США заявили, что если что-нибудь случится с Гуайдо, они "отреагируют". Соответственно, жертва Гуайдо может стать триггером конфликта или интервенции извне.

Сам Николас Мадуро реально в патовой ситуации. Его армия пока что на его стороне, однако никто не знает, как долго это продлится. К тому же, даже Россия и Китай, не готовые прямо вмешиваться в конфликт, будут рады (в глубине души) внутреннему военному перевороту, дабы на место президента-неудачника пришёл кто-то из его партии, менее токсичный и договороспособный.

Читайте такжеПутин отыграется на Украине за ВенесуэлуПрезиденты Бразилии и Колумбии Жаир Болсонару и Иван Дуке, будучи правыми националистами и фанатами Трампа, хотя и отвергали идею интервенции, могут помочь Штатам своими силами, особенно учитывая, что такая операция была бы им очень кстати, чтобы закрыть негативный информационный фон у них дома.

Болсонару пока что не особенно продвинулся в реализации каких-либо реформ, а Иван Дуке реально не очень популярен в Колумбии, и держится на такой же почве, что и Дональд Трамп - "все мигранты - зло, отнимающее у нас работу". Под "мигрантами" он имеет в виду венесуэльцев, бегущих из страны.

В США ситуация сложная - в Белом Доме, судя по всему, есть консенсус относительно вероятной военной интервенции. Дональд Трамп, Майкл Пенс, Джон Болтон согласны с таким вариантом. Главные его лоббисты - сенатор Марко Рубио, советник Стивен Миллер и спецпредставитель Элиотт Абрамс - активно продвигают этот сценарий.

Однако в Конгрессе эту идею воспринимают в штыки, особенно демократы. Они снова поднимают вопрос, может ли Трамп самолично принять подобное решение.

Читайте такжеНастало время для Украины хайпануть на теме ВенесуэлыТут я их расстрою. За 2 года своего правления, Дональд Трамп серьёзно укрепил свои позиции. Верховный Суд в его руках, а значит проблем с исками от демократов не будет. Генеральный прокурор - тоже "свой" человек, недавно назначенный Уильям Барр. Армия - под контролем сторонников Трампа. Большего и не нужно.

Так что, я не удивлюсь, если в ближайшее время столкновения на границах перерастёт в вооруженные бои и, в конце концов, отстранению Николаса Мадуро от власти. Только вот, смогут ли затем они удержать ситуацию, дабы не создать ненароком "Ливию Латинской Америки" - вот это вопрос.