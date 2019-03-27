Трамп потребовал от РФ "убраться" из Венесуэлы

Трамп утверждает, что российским военнослужащим не место в Венесуэле / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Кремль должен немедленно отозвать своих военнослужащих из Венесуэлы.

"Россия должна убраться", - сказал Трамп на встрече с женой главы парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Американский лидер заявил, что в противном случае США может использовать "все варианты реагирования"

Напомним, в Венесуэлу в международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара на двух военно-транспортных самолетах прилетели российские военнослужащие, которые будут сотрудничать с венесуэльским спецназом, армией и полицией.

Как ранее сообщалось, в Венесуэле не прекращается политический кризис. 23 января в Венесуэле стартовали массовые акции протеста − из-за того, что Мадуро избрали во второй раз президентом.

Позднее во время митинга в столице страны, городе Каракас, лидер оппозиции и спикер парламента Хуана Гуаидо провозгласили временным президентом. Президент России Владимир Путин объявил о том, что поддерживает Мадуро.

Позднее Гуаидо дал последний шанс Мадуро уйти с поста.