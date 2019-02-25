В США пригрозили изоляцией поддерживающим Мадуро государствам

В Белом доме намерены ужесточить санкции против сторонников Мадуро / The Washington Post

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, будут изолированы на мировой арене.

"Если вы продолжите поддерживать этот режим, он только изолирует ваши страны на мировой арене", — сказал он, выступая перед Группой Лимы.

Как известно, лидер Венесуэлы Николас Мадуро в категорической форме отказался от предложения Европы назначить досрочные выборы президента − сразу после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Напомним, в Венесуэле не прекращается политический кризис. 23 января в Венесуэле стартовали массовые акции протеста − из-за того, что Мадуро избрали во второй раз президентом.

Позднее во время митинга в столице страны, городе Каракас, лидер оппозиции и спикер парламента Хуана Гуаидо провозгласили временным президентом. Позднее президент России Владимир Путин объявил о том, что поддерживает Мадуро.

Позднее Гуаидо дал последний шанс Мадуро уйти с поста.