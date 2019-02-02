Ситуация в Венесуэле накаляется до предела

Протест в Венесуэле против Мадуро / Reuters

Сидя в окружении колумбийцев, рассказывающих истории и венесуэльских иммигрантах и восприятии Николаса Мадуро в обществе, я просматривал ленту новостей, которая пестрела кричащими заголовками о кризисе в Венесуэле.

США ввели новые санкции, подтолкнув ситуацию ещё ближе к обрыву. В "чёрном списке" оказалась государственная нефтяная компания Венесуэлы, затрагивающая интересы очень большого числа людей, близких к президенту Мадуро.

Впрочем, на мой взгляд, первой жертвой санкций, как это обычно бывает в последнее время, станут обычные люди. Неспособные купить себе ни еды, ни одежды, ни даже туалетной бумаги, венесуэльцы уже через неделю окажутся в настоящем аду. Это ещё больше обозлит их и радикализует, что чревато неконтролируемой вспышкой насилия, которая, при определённых обстоятельствах, может перерасти в гражданскую войну.

Читайте такжеПутин отыграется на Украине за ВенесуэлуХотя Колумбия и Бразилия исключили своё участие в потенциальной военной интервенции США в Венесуэлу для свержения Мадуро, этот вопрос все ещё "лежит на столе" у Трампа. Его активно продвигает в администрации советник по нацбезопасности Джон Болтон. Штаты прямым текстом призывают венесуэльскую армию совершить переворот и убрать Мадуро, намекая на то, что могут начать вводить санкции против генералов.

Тем временем усиливается напряжённость вокруг вопроса ареста самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо и высылки американских дипломатов. Все ожидают шагов Мадуро, который не может позволить себе выглядеть слабым и беспомощным. На этом фоне, Хуан Гуайдо, имеющий поддержку лишь части населения, а также не имеющий поддержки армии, призвал Евросоюз встать на его сторону. Для Европы это будет сложное решение. С одной стороны, они понимают, что Мадуро в ответе за чудовищный кризис, поразивший страну. С другой стороны, они не хотят втягиваться в сомнительные аферы, организованные Штатами, преследующими собственные интересы.

Читайте такжеНастало время для Украины хайпануть на теме ВенесуэлыБолее того, судя по заявлениям из Брюсселя, Парижа, Рима, Лондона и Берлина, в ЕС не уверены в том, сможет ли Гуайдо взять власть и удержать её, ведь к его внутренней легитимности много вопросов.

Скорее всего, ситуация в Венесуэле прояснится уже в ближайшие две недели. "Мягкая фаза" государственного переворота переходит в фазу более радикальную, исход которой зависит от трёх факторов: позиция армии Венесуэлы, будет ли Мадуро арестовывать Хуана Гуайдо и будет ли Мадуро насильно выдворять американских дипломатов, отказавшихся уезжать из посольства в Каракасе.