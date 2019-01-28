США ввели новые санкции против Венесуэлы

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Вашингтон ввел санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.

Об заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает ABC.

"Сегодня Министерство финансов приняло меры против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, чтобы помочь предотвратить дальнейшее использование активов Венесуэлы бывшим президентом Мадуро", - заявил Мнучин.

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

В свою очередь, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.