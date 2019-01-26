Гуаидо сделал заявление по выборам в Венесуэле

Хуан Гуайдо

Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

"У них (правительства Мадуро. - Прим.) есть восемь дней, чтобы объявить о выборах. Выборы могут быть через 6, 9, 12 месяцев", - приводит слова Гуайдо РИА Новости.

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.