Гуаидо сделал заявление по выборам в Венесуэле

26 января 2019, 22:09

По его словам, у Мадуро есть восемь дней, чтобы анонсировать выборы.

Лидер протестов в Венесуэле Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо

Спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, провозгласивший себя исполняющим обязанности президента, заявил, что выборы в Венесуэле могут состояться через 6-12 месяцев.

"У них (правительства Мадуро. - Прим.) есть восемь дней, чтобы объявить о выборах. Выборы могут быть через 6, 9, 12 месяцев", - приводит слова Гуайдо РИА Новости.

Ранее четыре европейских страны - Испания, Франция, Германия и Великобритания - выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Венесуэла Хуан Гуайдо
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
23:04
Facebook, Instagram и WhatsApp объединят в одну платформу - NYT
22:35
СМИ узнали о более ста контактах представителей Трампа с РФ
22:09
Гуаидо сделал заявление по выборам в Венесуэле
21:36
"Феерический идиот": нардеп принял вызов на дуэль от российского сенатора из-за Скабеевой
21:02
На админгранице с Крымом перестали пропускать авто: названа причина
20:41
Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет после "морозища"
20:19
Страны ЕС дали восемь дней на проведение выборов в Венесуэле
19:56
Супрун попросила украинцев не торопиться с вызовом скорой и лишний раз подумать
19:33
Вагина на замке: пышнотелая модель порадовала фанатов фотосессией в БДСМ-наряде Фото
19:16
Украинские корабли вышли в район Азовского и Черного морей
18:54
В ЕС анонсировали решение по визовому режиму для Беларуси
18:31
Горячая модель засветила свои грудь и попу на откровенных фото Фото
18:29
"Сейчас вырвет": в Сети высмеяли поевшего в солдатской столовой Порошенко
17:58
Оккупанты подготовили свой "меморандум" по инциденту в Керченском проливе
17:32
Минкульт обязал сменить название сразу несколько церквей
17:19
Польский премьер рассказал о том, почему нельзя остановить строительство "Северного потока-2"
16:57
Зеленский запустил видеоблог о своей жизни и предвыборной кампании
16:40
"Получу удовлетворение": Нардепа Березу в России вызвали на дуэль из-за телепропагандистки Скабеевой
16:20
Изнасилование провизора в харьковской аптеке: в Нацполиции рассказали детали
15:56
"Танцы на костях": немецкие СМИ пристыдили РФ за героизацию жертв блокады Ленинграда
15:48
В церкви Болгарии полыхнул конфликт из-за признания ПЦУ
15:31
"Це перемога": с могилы Роксоланы в Стамбуле убрали фразу о ее "российских" корнях
15:21
Савченко выдвинули кандидатом в президенты
15:05
"Смерть под зерном": на Харьковщине на элеваторе произошла трагедия
14:40
"Больно помятый": Максим Галкин спросонья записал видео Видео
14:15
"Сорвали две лавины": на Закарпатье туристов-киевлян засыпало снегом, есть жертва
14:00
"Никакого четкого будущего": Психолог оценил настроения жителей оккупированных районов Донбасса
13:11
Политолог рассказал, почему из-за украинского вопроса возникли проблемы в окружении Путина
12:45
"Погодные качели": синоптики предупредили о серьезном изменении погоды в Киеве Видео
12:40
Со времен Хрущева не было: В Украине зафиксировали полувековой рекорд по количеству снега
12:15
"Уничтожена боевая машина и оккупанты": в разведке назвали свежие потери противника на Донбассе
12:03
''Рагули!': Супруг униженной и оскорбленной в ПАСЕ Скабеевой "наехал" на украинцев
11:53
Соцопросы показали серьезные изменения в рейтингах на выборах-2019
11:18
"Изнасилование и грабеж": в Харькове в аптеке совершено дерзкое преступление
11:09
"Сильно старит": Надя Дорофеева вновь сменила имидж и нарвалась на критику
10:53
Стал известен новый соперник сборной Украины: названа дата матча
10:52
Эксперт рассказал, почему "Турецкий поток" гораздо опаснее "Северного потока-2" для Украины
10:37
Девушка дня Instagram: украинская актриса и модель Алина Коваленко Фото
10:29
Умер легендарный композитор "Шербурских зонтиков" Мишель Легран
10:15
"Серьезный снег, гололедица": синоптики предупредили о непогоде в ряде областей Украины Видео
10:09
В чем польза суда над Януковичем мнение
09:45
Политолог объяснил, чем "томос-тур" Порошенко полезен для Украины Видео
09:15
Экс-депутат Госдумы спрогнозировал будущее Путина Видео
08:50
Евровидение-2019: названы имена ведущих конкурса, опубликованы фото Видео
08:43
Как Петра Алексеевича расстроили в Давосе мнение
08:20
"Оставили истекать кровью": под Киевом избили директора известной украинской певицы
08:05
В Украине резко подорожает интернет – эксперт
07:50
В Бразилии обрушилась плотина, много жертв и пропавших без вести Видео
07:25
"Грозит ампутация": появились плохие новости о моряке, раненом в Керченском проливе Видео
07:15
Диета Дюкана: что можно есть на разных этапах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять