Страны ЕС дали восемь дней на проведение выборов в Венесуэле

26 января 2019, 20:19

По словам европейских лидеров, народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно и безопасно решать вопрос о своем будущем.

Лидер протестов в Венесуэле Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо

Четыре европейских страны выразили готовность признать председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. 

Такие заявления сделали в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес, спикер правительства Германии Мартина Фитц и глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Мы не стремимся к назначению или свержению правительств, мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле", - говорится в заявлении Санчеса.

Твиты Макрона и Фитц повторяют друг друга - в них говорится, что народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно и безопасно решать вопрос о своем будущем.

Кризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

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Евросоюз Испания Франция Германия Венесуэла Великобритания Эммануэль Макрон Хуан Гуайдо
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