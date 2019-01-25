США заявили о готовности ввести войска в Венесуэлу

25 января 2019, 09:17

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США.

Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео / Reuters

Вашингтон готов принять меры, в том числе военного характера, для обеспечения безопасности американских граждан в Венесуэле.

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает Интерфакс.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы быть уверенными в безопасности наших граждан", - сказал сказал Помпео в ответ на вопрос, готов ли он обратиться к президенту с просьбой ввести войска в Венесуэлу в случае угрозы безопасности американским дипломатам, находящимся там.

В свою очередь, спикер парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, разрешил венесуэльским дипломатам остаться в США.

Читайте такжеСША против России: чем закончатся протесты в ВенесуэлеКризис в Венесуэле обернулся попыткой госпереворота. В стране сохраняется ситуация двоевластия: 23 января глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя и. о. президента страны. Его власть признали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Перу, Колумбия, Гватемала, Аргентина, Грузия.

Венесуэльская армия остается верной действующему правительству во главе с Николасом Мадуро. Сам он заявил, что за попыткой госпереворота в стране стоят США, и разорвал с ними дипломатические отношения.

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США Венесуэла Николас Мадуро Майк Помпео Хуан Гуайдо
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