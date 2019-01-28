Стоит ли Украине признавать новую власть Венесуэлы?

Венесуэла воостала против Мадуро / Reuters

Дональд Трамп предложил считать главой Венесуэлы лидера оппозиции, а не клептократа-социалиста. Теоретически возражений нет, но практически возникают вопросы. Израиль, например, уже признал нового главу страны. Стоит ли это делать Украине?

С одной стороны хотелось бы поддержать США в их желании навести порядок в бедной, разоренной марксистами и леваками стране. Но с другой стороны, если мы признаем, что так можно – назначать лидера оппозиции в главы государства волевым решением из-за рубежа, то будут нехорошие последствия.

Читайте такжеСША против России: чем закончатся протесты в ВенесуэлеНапример, уже завтра РФ волевым решением назначит какого-то "президента Украины" и даст ему войск в поддержку. А разные Беларуси-Казахстаны его тоже признают. И что? Что можно будет возразить в дискуссии?

Кроме того, важно спрогнозировать, а сколько других стран поддержат США уже в ближайшую неделю? Так, я бы очень удивился, если бы ЕС и его участники поспешили признать новую ситуацию.

Возможно, исходя из каких-то своих соображений и союзнического долга, это сделает Великобритания. Но по другим государствам, включая даже Канаду – есть большие сомнения.

Вот и сложность. Не поддержать США в важном и правильном деле – это ухудшить отношения. Поддержать – это создать для РФ еще один мощный механизм для вторжения. Так какое же принять решение? Или просто топтаться на месте?

Во-первых надо вспомнить, а как США и другие цивилизованные страны поступили, когда у нас было так, как сейчас в Венесуэле. Когда клептократы и мусора убивали людей, уже ни на что не оглядываясь пытаясь задушить протест? Тогда США и другие развитые страны поддержали право людей на свободу, а не испачканные кровью формальные полномочия действующей власти.

Во-вторых, надо глубже посмотреть на ситуацию и понять, что любой авторитарный режим нам и так враг. Которого никакие бумаги не удержат и у которого причин для нападения и так миллион, если у него будут силы и желание напасть. И страна держится не на признании соседа-бандита или соседа-лицемера, а на очередях в военкоматы в случае неприятностей – это-то мы все видели.

Читайте такжеПереворот в Венесуэле: что делать УкраинеИ в-третьих, нужно ведь думать и о будущем. Вы хорошо видите ситуацию в РФ. Где кровавая, избежавшая люстрации спецслужба, захватила власть и может ее удерживать дикими методами еще 150 лет. Как по-вашему решать эту проблему? Надеяться, что кто-то из, давно завербованных ФСБ до третьего колена, официальных оппозиционеров выиграет выборы? Ну – надейтесь. И десятки лет живите в ожидании нападения.

А есть и другой путь. Он сейчас рождается в Венесуэле и вполне может быть применим в РФ. Так что хорошее начинание и смелую импровизацию – надо поддержать.

И в-четвертых, в качестве предложения. Гуманизм, признание прав и прочее – это надо оставить только в кругу демократических государство со сменяемой властью. А для этих – деспотов с автоматами и гебешными ксивами, которые превращают свои страны в концлагеря и правят по 20 лет – на них гуманизм, признание прав и границ распространяться не должны.