Израиль признал Гуайдо новым президентом Венесуэлы

Нетаньяху / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании лидера оппозиции Хауана Гуайдо президентом Венесуэлы.

По словам Нетаньяху, в вопросе признания нового руководства Венесуэлы Израиль присоединился к США, Канаде, большинству стран Латинской Америки и государств Европы.

Напомним, 23 января во время митинга в Каракасе Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

Его признали США, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу и Грузия.

25 января самопровозглашенный президент Венесуэлы дал последний шанс Мадуро уйти с поста.

27 января Европа и США выдвинули ультиматум властям Венесуэлы, на который Мадуро ответил отказом.